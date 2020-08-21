Алтайский край остается в "красной зоне" по распространению COVID-19

Алтайский край остается в "красной зоне" по распространению коронавируса, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА "Новости".

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Прочее 74 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

В исследовании аналитик отталкивался от индекса репродукции инфекции (R), рассчитанной по методике Роспотребнадзора, который показывает, сколько человек заражается от одного больного По подсчетам эксперта, в Алтайском крае этот показатель сейчас находится в пределах 0,9-1. Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 74 новых случая заражения COVID-19.

Кроме края в число регионов со сложной ситуацией входят Орловская, Самарская, Кировская, Кемеровская, Сахалинская, Курганская, Мурманская и Еврейская автономная области, Ненецкий автономный округ и Крым.

Республику Алтай, где сегодня выявили 33 новых зараженных, специалист отнес к числу "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно стабильная.