Алтайский край остается в лидерах по уровню оттока населения в Сибири

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Сводную статистику о миграции населения в Сибирском федеральном округе за первую половину текущего года опубликовал Новосибирскстат – Алтайский край остается в числе лидеров по соотношению уехавших из региона граждан к прибывшим.

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Так, за первые шесть месяцев этого года в Алтайский край прибыло 34 165 человек, а уехало 36 649 человек. Таким образом, миграционная убыль населения в регионе составила 2484 человека.

Это четвертый показатель среди регионов Сибири. Абсолютным лидером по миграционному оттоку является Омская область (-5408 человек). Далее идет Кузбасс (-2728 человек) и Забайкалье (-2525 человек).

Всего же за полгода в Сибири на 294 213 прибывших в макрорегион приходится 309 015 человек, которые уехали из СФО. Таким образом, из-за миграции Сибирь недосчиталась 14 802 человек.

В плюсе по миграции лишь четыре региона – Новосибирская область и республики Тыва, Алтай и Хакасия.