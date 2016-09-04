Алтайский край переживает сезонное падение цен на продукты
Наибольшее удешевление демонстрируют картофель, капуста, яблоки и морковь
Фото: stavgorod.ru
Сезонное падение цен на продукты зафиксировано в Алтайском крае – в целом в течение нескольких месяцев в регионе наблюдается продовольственная дефляция.
Как сообщили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в августе индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 99,8% к предыдущему месяцу, а на продукты питания – 99,66% к предыдущему месяцу.
Что касается продуктов, которые подешевели больше всего, то лидером в данном случае является картофель, который упал в цене на 42,4%. Капуста белокочанная свежая подешевела на 28,1%, морковь – на 23,7%, яблоки – на 10,3%.
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Также фиксируется снижение цен на куриные яйца (минус 2,2%) и рис шлифованный (минус 1,7%).
Отметим, что Алтайский край остается на втором месте в Сибирском федеральном округе по наименьшей стоимости минимальной продуктовой корзины, уступая только Омской области.