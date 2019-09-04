Алтайский край поддержал новый праздник в честь освобождения Руси от ордынского ига

В адрес правительства Калужской области пришло послание от коллег из Алтайского края в поддержку инициативы проекта празднования 11 ноября на федеральном уровне, сообщает телерадиокомпания "Ника".

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Прочее Алтайский край предложили переименовать в Приалтайский или Верхне-Обской

Зампредседателя правительства края Денис Губин направил письмо, в котором выразил благодарность за предоставленную возможность принять участие в обсуждении инициативы установления в календаре воинской славы России новой памятной даты – Дня окончания Великого стояния на реке Угре.

"Считаем, что это историческое событие, связанное с освобождением русских земель от золотоордынского ига, достойно увековечения в перечне памятных дат и поддерживаем инициативу о внесении соответствующих изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", – говорится в письме правительства Алтая.

Сам Губин объяснил Amic.ru, что это обычная практика, когда коллеги из других регионов просят поддержать их в тех или иных вопросах, чтобы после выйти к федеральному правительству с инициативой обсуждения важной для них темы.

"Есть вопросы, связанные со знаковыми историческими событиями в их регионах, которые в дальнейшем используются для развития патриотического воспитания, туристической привлекательности и так далее. Так что мы не против поддержать инициативу обсуждения. Решать вопрос будут историки, администрация президента и правительство России", – отметил Губин.

Ранее Алтайский край предложили переименовать в Приалтайский или Верхне-Обской. По мнению ученого, юг Западной Сибири, к которому относится Алтайский край, за длительное время прошел через многочисленные административно-территориальные преобразования.

Завершающим этапом в свержении ордынского ига, продолжавшегося практически два века, послужило Великое стояние на реке Угре. Гораздо более известной является Куликовская битва, но именно стояние на реке Угре завершилось полным свержением ордынского ига – это произошло в 1480 году. Решающие события этого противостояния случились в октябре – ноябре, но подготовительная работа, особенно со стороны ордынцев, началась гораздо раньше. По сути, весь 1480 был для России годом военным, когда вся страна готовилась в решающей битве для свержения ордынского ига. Очевидность того, что ордынцы затевают крупный поход на Москву, стала понятной еще в начале марта 1480 года. Именно в это время недалеко от реки Ока, на тот момент приграничной юго-западной территории российского государства, был замечен небольшой отряд ордынцев, который был разбит воеводами из Москвы. В течение октября 1480 года войско хана Ахмеда несколько раз пыталось перейти вброд реку Угру, но безрезультатно. После неудачных попыток хан Ахмед стал ждать холодов, чтобы перейти реку по льду. Уже к 22 октября река стала покрываться коркой льда. Зима в тот год наступила раньше обычного. Князь Иван принял решение отойти к городу Боровску и там дать врагу решительный бой. 26 октября 1480 года Угра встала. Русские ждали атаки ордынцев в любой момент, но она все так и не последовала. 1 ноября 1480 года русские разведчики принесли в Боровск весть о том, что армия хана Ахмеда отступила и отправилась назад в степь. Так завершилось великое стояние на реке Угре. Вместе с ним закончилось и ордынское иго на Руси.