Алтайский край погрузился в период 30-градусных морозов

Фото: tvoygorodpskov.ru

Алтайский край переживает период 30-градусных морозов. Ночью в регионе местами температура опускалась ниже этой отметки.

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Вопрос дня Когда сибирские морозы до -38 затрещат в Алтайском крае?

Согласно данным синоптиков, днем по краю -21…-26 градусов, в предгорьях -16…-21 градус. В восточных районах небольшой снег, утром местами изморозь, туман. Ветер переменный, два-семь метров в секунду.

В Барнауле без осадков, в утренние часы изморозь. Днем -22…-24 градуса. Ветер западный, до семи метров в секунду.

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Напомним, что на территории региона действует штормовое предупреждение, связанное с резким понижением температур.

В конце недели местами по региону ожидается до минус 38 градусов. В целом температурный фон может быть ниже нормы на 15-20 градусов.