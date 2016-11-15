Алтайский край погрузился в период 30-градусных морозов
Днем в среду температура в регионе составит -21…-26 градусов
Фото: tvoygorodpskov.ru
Алтайский край переживает период 30-градусных морозов. Ночью в регионе местами температура опускалась ниже этой отметки.
Согласно данным синоптиков, днем по краю -21…-26 градусов, в предгорьях -16…-21 градус. В восточных районах небольшой снег, утром местами изморозь, туман. Ветер переменный, два-семь метров в секунду.
В Барнауле без осадков, в утренние часы изморозь. Днем -22…-24 градуса. Ветер западный, до семи метров в секунду.
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Напомним, что на территории региона действует штормовое предупреждение, связанное с резким понижением температур.
В конце недели местами по региону ожидается до минус 38 градусов. В целом температурный фон может быть ниже нормы на 15-20 градусов.