Алтайский край получит 900 млн рублей на ремонт дорог

Алтайскому краю в 2019 году выделят 900 млн рублей на дорожную деятельность, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Средства направят в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Новости

Прочее Ремонт Старого моста в Барнауле продлили на месяц из-за дождей и коррозии металла

Часть финансов пойдет на работы по восстановлению дорожно-транспортной системы после паводков в 2017 и 2018 годах. Кроме того, на эти деньги построят четыре моста и один путепровод в Барнауле.

В общей сложности на дорожную деятельность регионы России получат 39,2 млрд рублей.

Из них 12,9 млрд рублей пойдут на дополнительное финансирование работ по реконструкции и строительству дорожных объектов, 5,7 млрд рублей – на проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, 3,2 млрд рублей – на ремонт аварийных искусственных сооружений, 2,5 млрд рублей – на восстановительные работы после подтоплений.