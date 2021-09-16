Алтайский край попал в число лидеров среди регионов России по экологической безопасности

Общественная организация "Зелёный патруль" подвела итоги прошедшего лета и опубликовала национальный экологический рейтинг регионов. Сибирский федеральный округ оказался на втором месте из десяти, а Алтайский край вошёл в пятёрку лидеров по России.

По сравнению с рейтингом по итогам весны 2021 года промышленно-экологический индекс региона прибавил 1 балл и получил 61 балл из 100. Остальные индексы остались на прежнем уровне: природоохранный – 65 баллов, социально-экологический – 80 баллов, сводный экологический – 70 баллов.

В пятёрку лидеров вошли Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область и Алтайский край, пишет официальный сайт региона.