Алтайский край потратит на строительство и ремонт детсадов 200 млн рублей



В Алтайском крае 207 млн 766 тысяч рублей из регионального бюджета направили на строительство и ремонт детских садов. Их получит 21 муниципалитет. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Карлин.

Большую часть получит Новоалтайск – 66 млн 195 тысяч рублей. На эти деньги реконструируют детский сад и приобретут здание у застройщика.

Барнаулу выделили около 30 млн рублей. На них планируется построить два детских сада и капитально отремонтировать еще одно дошкольное учреждение. Столько же получил Первомайский район на приобретение здания под детский сад и его оснащение, сообщает официальный сайт региональной администрации.

Более 7 млн рублей направили в Бийский район на строительство пристройки к детскому саду ''Колосок'' и его оснащение. Волчихинский район получил на реконструкцию здания более 11 млн.

Всего в 2015 году из федерального и краевого бюджета на эти цели выделили почти 1 млрд рублей. До конца года в регионе завершат строительство 16 детских садов, отремонтируют и реконструируют 39 зданий, еще два приобретут.