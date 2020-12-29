Алтайский край повторил антирекорд по смертям больных ковидом

17 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Это повторение октябрьского антирекорда. Об этом сообщает оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1516.

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 212 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 32 488 человек. Выздоровели 28 698 человек (+172 за сутки).

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Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 65, Бийск –19, Рубцовск – 18, Заринск – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Локтевский и Первомайский районы – по 6 заболевших, Белокуриха, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Змеиногорский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Завьяловский, Новичихинский, Советский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 423 пациента, из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1266 коек.

Как уже сообщал amic.ru, более чем у половины барнаульцев, которые сдавали тесты, обнаружили антитела к коронавирусу. Этот показатель в два с лишним раза выше, чем в среднем по стране.