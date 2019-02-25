Алтайский край предложили переименовать в Приалтайский или Верхне-Обской

Барнаульский ученый, кандидат географических наук и заслуженный ветеран СО РАН Лев Пурдик предложил переименовать Алтайский край, пишут алтайские "Аргументы и Факты".

Ранее ряд недовольных путаницей двух Алтаев деятелей предлагали переименовать Алтайский край в Барнаульскую область. Но тогда признали, что идея не имеет перспектив.

Новости

Политика Медведев поручил объединить Алтайский край с пятью регионами Сибири

По мнению ученого, юг Западной Сибири, к которому относится Алтайский край, за длительное время прошел через многочисленные административно-территориальные преобразования. При этом территория меняла границы и площадь за счет изъятия или добавления других административных образований – округов, уездов, волостей, районов.

Так, в сентябре 1937 года Западно-Сибирский край, существовавший в 1930-1937 годы и занимавший обширную площадь юга Западной Сибири, был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край, в который входила и Горно-Алтайская автономная область, составлявшая в нем 35% общей площади.

Установленные в 1991 году границы Алтайского края существуют и в настоящее время. В этих границах 85% территории занимают равнины. На этом основании Пурдик полагает, что нелогично использовать "Алтайский" в названии региона, так как издревле Алтаем называют горную страну. Правильным же названием Алтайского края будет "Приалтайский край", уверен ученый. Так как регион прилегает к горной стране – Алтаю.

"На первый взгляд – название непривычное и у многих вызовет усмешку. Однако же всем привычно и никто не удивляется и не усмехается названиям Приморский край, Приуралье, Зауралье, Прибайкалье, Забайкалье, Прибалтика, Приамурье, Прикаспийская низменность и многим другим. И хотя перечисленные – это в основном не административные территории, а исторически сложившиеся народные названия, но тем не менее есть и прецедент: Приморский край – административная единица", – отметил Пурдик.

"Альтернативным наименованием данной административной единицы можно предложить Верхне-Обской край", – добавил ученый.