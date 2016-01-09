Алтайский край произвел рекордный объем сливочного масла в 2015 году

Объем выпуска сливочного масла в 2015 году превысили показатели последних 20 лет, сообщили в пресс-службе администрации Алтайского края.

"По объемам выработки сыров, сырных продуктов и сухой сыворотки уже по итогам 10 месяцев 2015 года достигнуты новые исторические максимумы, а выпуск сливочного масла будет наивысшим за последние 20 лет", - пояснили в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

При этом конкретные показатели не сообщаются. Отмечается лишь, что индекс промышленного производства ожидается в размере 109% к соответствующему уровню 2014 года.

В 2014 году в регионе было произведено 16,4 тысячи тонн сливочного масла.

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