Алтайский край разместился на 72 месте в рейтинге регионов РФ по зарплатам

Аналитики агентства РИА "Рейтинг" подготовили рейтинг российских регионов по зарплатам в 2017 году.

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Прочее Получки по полочкам: какие зарплаты на Алтае и в других регионах Сибири

В этом списке Алтайский край занимает только 72-е место. В регионе доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 0,73%. Доля работающих с зарплатой ниже 10 тысяч рублей в месяц составляет 26,1%. Коэффициент неравенства зарплат равен 0,32%. Средняя зарплата в месяц в апреле составила 16,3 тыс. рублей.

Между тем лидером среди регионов России по величине зарплат стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 23,47%. А меньше всего получают в Республике Дагестан (85-е место в рейтинге). Здесь доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц равна 0,48%.