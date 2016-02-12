Алтайский край стал лидером среди регионов России по импортозамещению

Аналитический центр "Клуба Регионов" провел исследование реализации регионами России стратегии импортозамещения в прошлом году. Лидером в этом исследовании оказался Алтайский край. Об этом сообщается на сайте управления Алтайского края по печати и информации.

Как уточняют в ведомстве, авторы доклада опирались на материалы профильных федеральных ведомств (Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз), официальные статистические данные Росстата, а также новостные, аналитические материалы и экспертные опросы "Клуба Регионов".

На втором месте стоит Башкирия, далее идут Белгородская, Воронежская, Иркутская, Калужская области. Замыкает таблицу Татарстан, оказавшийся на 11-м месте.

Авторы исследования отмечают, что серьезной проблемой продуктового импортозамещения является доступ отечественных продуктов в магазины. Несмотря на большие объемы производства, продукция российского агропрома слабо представлена в ритейле, и это не всегда вина продавцов. Между аграрием и ритейлом в цепочке импортозамещения пять звеньев (переработка, хранение, упаковка, логистика до места переработки и до места продажи), и некоторые регионы пытаются их организовать.



