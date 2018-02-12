Алтайский край стал третьим в экологическом рейтинге субъектов за 2017 год

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" представила экологический рейтинг субъектов Российской Федерации за 2017 год, сообщается на сайте организации.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется четыре раза в год по итогам каждого сезона. Хорошие экологические показатели традиционно демонстрируют сельскохозяйственные регионы, в конце рейтинга, как правило, располагаются промышленные субъекты РФ.

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На первом месте оказалась Тамбовская область, на втором - Республика Алтай, на третьем - Алтайский край.

"Тамбовская область является абсолютным лидером в течение четырех лет. Республика Алтай, Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров. Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции", - отметили экологи.

Также регионы отличились высоким уровнем экологической открытости, продемонстрировали "готовность к взаимодействию с гражданским обществом в целях улучшения экологической обстановки".

В десятку лучших также попали Белгородская, Курская, Мурманская, Ульяновская области, Санкт-Петербург, Чувашия и Коми. Последние строчки рейтинга заняли Московская, Свердловская и Челябинская области.