Алтайский край стал третьим в России по производству меда
60% полученной продукции перерабатывают на территории региона. Ее добавляют в сотни наименований продуктов питания.
По количеству пчелосемей и производству мёда Алтайский край занял первую позицию в Сибирском федеральном округе и третье место в Российской Федерации.
Из 4 тыс. тонн товарного мёда более 2,6 тыс. перерабатывают на территории региона. На основе меда и других продуктов пчеловодства создано более 300 наименований продуктов питания, сообщает официальный сайт краевой администрации.
В 2015 году алтайский мёд поставляли в Казахстан, Таджикистан, Афганистан, США, Канаду, Германию, Китай, Монголию и Японию. Медовики получили свидетельство о регистрации наименования места происхождения товара ''Алтайский мёд''. Это второй прецедент в России.