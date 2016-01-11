Алтайский край стал третьим в России по производству меда

По количеству пчелосемей и производству мёда Алтайский край занял первую позицию в Сибирском федеральном округе и третье место в Российской Федерации.

Из 4 тыс. тонн товарного мёда более 2,6 тыс. перерабатывают на территории региона. На основе меда и других продуктов пчеловодства создано более 300 наименований продуктов питания, сообщает официальный сайт краевой администрации.

В 2015 году алтайский мёд поставляли в Казахстан, Таджикистан, Афганистан, США, Канаду, Германию, Китай, Монголию и Японию. Медовики получили свидетельство о регистрации наименования места происхождения товара ''Алтайский мёд''. Это второй прецедент в России.