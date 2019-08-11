Алтайский край стал вторым в России по числу людей с ожирением

Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области

11 августа 2019, 13:51

Больше всего россиян, страдающих ожирением, выявлено в 2018 году в Курганской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистический сборник Минздрава.

Всего в России ожирением страдают более 2 млн человек, из них 450 тыс. выявили в 2018 году.

Жители Алтайского края чаще других жалуются на здоровье

Жители Алтайского края чаще других жалуются на здоровье

В Курганской области на 100 тыс. населения ожирением страдают 935 человек.

Далее расположился Алтайский край, где 867 человек с ожирением на 100 тыс. населения. В Ульяновской области таковых 849 на те же 100 тысяч.

Меньше всего в Якутии, Приморье и Белгородской области.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края чаще других жалуются на здоровье.

Также Алтайский край возглавил регионы по доле беременных женщин на 100 тысяч человек населения.

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