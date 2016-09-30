Алтайский край уверенно лидирует в России по производству сыра

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Алтайский край является лидером по производству сыра в России — по итогам первого полугодия в регионе выпустили более 42 тысяч тонн сырной продукции.

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Рейтинг 20 субъектов РФ, на которые приходится порядка 85% производства сыров, составила "Союзмолоко" совместно с аналитическим центром MilkNews.

В итоге на первой строчке значится Алтайский край с 42,1 тысячи тонн продукции. На втором месте Воронежская область с 33,3 тысячи тонн, на третьем — Московская область с 23,5 тысячи тонн.

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При этом по отношению к первому полугодию 2015 года объем производства на Алтае возрос на 2,1%.

Главным образом алтайские сыроделы производят твердые сыры. На долю края выпадает почти 14,4% производства всех российских сыров.

По данным Doc22, ассортимент сыров в регионе превышает 60 наименований, а самыми популярными являются "Советский", "Витязь", "Швейцарский", "Алтайский", "Голландский" и "Ламбер".