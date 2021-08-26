Алтайский край вошёл в топ-20 лучших регионов по нацпроектам

Алтайский край занял 20-е место в рейтинге "Медиалогии" по упоминаемости регионов России в контексте достижения национальных целей и выполнения до 2024 года стратегических задач.

В обновлённом рейтинге по итогам июля значатся пять сибирских регионов – Красноярский край (6 место), Новосибирская (10-е место), Омская (13-е место) и Иркутская (16-е место) области, а также Алтайский край.

Новости

Прочее Мэрии Барнаула необходимо построить 300 км ливнёвок, чтобы город не топило после дождей

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

При расчёте учитывается упоминание регионов России в контексте майского указа президента России Владимира Путина по нацпроектам. Рейтинг показывает, насколько качественно формируется в СМИ информационное поле вокруг региона, и чем выше место в списке, тем позитивнее его имидж.

Напомним, в мае зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов региона Данил Ситников рассказал, что на реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2021 году всего будет направлено 19,3 миллиарда рублей.

По его словам, в первом квартале на выполнение мероприятий региональных проектов в крае, реализуемых в рамках национальных проектов, за счёт всех источников направлено 1,995 миллиарда рублей, или 10% от годовых назначений.