Алтайский край "возвращается к жизни" после ночи под -40 градусов

Днем в регионе воздух "прогреется" до -19...-24 градусов

29 января 2019, 06:17

Морозная погода продолжит властвовать в Алтайском крае во вторник, 29 января. Минувшей ночью температура в регионе местами опускалась почти до -40 градусов.

Как сообщает алтайский ЦГМС, днем в крае будет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. В светлое время суток температура в регионе составит -19...-24 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле в этот день будет также без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит -21...-23 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

Мороз под -40 градусов: как долго в Алтайском крае будет холодно

Мороз под -40 градусов: как долго в Алтайском крае будет холодно

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