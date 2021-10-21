Алтайский край за год не получил от Москвы обещанные 500 млн на охрану лесов

По словам чиновника, ведомства покрывают расходы за свой счёт

21 октября 2021, 16:20, Федор Журавлев

Алтайский край в 2021 году получил на охрану лесов от пожаров 75,5 млн руб., хотя изначально в федеральном бюджете была запланирована выплата в 576 млн руб., сообщает "Интерфакс".

Заместитель министра природных ресурсов и экологии края Андрей Стрелковский рассказал на заседании регионального правительства, что Алтайскому краю удалось получить дополнительные 11 млн руб. из резервного фонда правительства России. Их потратили на авиапатрулирование и мониторинг лесных пожаров.

По словам замглавы ведомства, в целом на исполнение национального проекта сохранения лесов и обеспечение охраны лесов от пожаров необходимо 697 млн руб. В 2022 году Алтайскому краю направят 176 млн руб. и дефицит составит уже 400 млн.

Стрелковский заявил, что нехватку денег приходится покрывать подведомственным учреждениям за счёт собственных средств, сформированных благодаря реализации и переработке древесины.

Ранее сообщалось, что в барнаульском бору продолжают вырубать лес, несмотря на протесты жителей и проверку прокураторы. За последнее время было уничтожено 500 кубометров древесины.

Из барнаульского бора грузовиками вывозят древесину, несмотря на протесты жителей

Из барнаульского бора грузовиками вывозят древесину, несмотря на протесты жителей

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