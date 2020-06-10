Алтайский край закупит презервативы на 73 тысячи рублей

Центр государственных закупок Алтайского края разместил тендер на поставку изделий из латекса и резины на 2020 год.

Согласно информации на сайте госзакупок, требуется 8,5 тысячи презервативов. Для этих целей предусмотрено 73,1 тысячи рублей (8,6 рубля за штуку).

В техническом задании уточнили и предназначение закупаемых средств контрацепции. Их направят в барнаульскую больницу № 11, где используют в качестве насадок на датчики для ректально-вагинального УЗИ.

Заявки на участие в тендере принимают с 10 июня. Окончание срока подачи заявок назначили на 19 июня.