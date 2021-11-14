Алтайский край занял 15 место в России по числу смертей больных с COVID за сутки

Алтайский край разделил с Самарской и Челябинской областями 15 место среди регионов России по суточной смертности от COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за последние сутки в стране подтвердили 1219 смертей от инфекции, а всего за время пандемии умерло 255 386 человек.

Всего за последние сутки в России лабораторно подтвердили 38 823 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 9 070 674 человек. Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+3734), второе место – Санкт-Петербург (+3144), третье – Московская область (+2955).

Выздоровел ещё 29 821 человек, всего из больниц выписали 7 784 585 пациентов.