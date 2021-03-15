Алтайский край занял 53-е место в рейтинге безработицы

Уровень безработицы по итогам ноября 2020 – января 2021 года вырос на 1% в Алтайском крае к аналогичному периоду 2019-2020 года и составил 6,5%. Регион занял 53-е место среди субъектов России (где 1-е место означает минимальный уровень безработицы, 85-е – максимальный) и третью строчку в Сибири.

Согласно исследованию РИА Новости, число безработных россиян в целом выросло на 1,3%, достигнув 4,46 млн человек. Наиболее благоприятная обстановка сложилась в Ямало-Ненецком (2,5%) и Ханты-Мансийском автономных округах (3,2%), а также в Санкт-Петербурге (3,3%). Наибольшее количество безработных насчитали в Республике Тыва (16,9%), Чечне (20,6%) и Ингушетии (31,6%).

Среди регионов Сибири Алтайский край занял третье место по трудовому благополучию, уступив Красноярскому краю (5,0%) и Кемеровской области (6,4%). Хуже всех в СФО ситуация обстоит в Томской области (8,6%), Республике Алтай (16,1%) и вышеупомянутой Тыве.