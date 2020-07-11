Алтайский край занял пятое место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России

За сутки в России выявили 6 611 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных достигло 720 547. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Напомним, что на 11 июля в Алтайском крае выявлено 228 новых больных. С данным показателем регион занимает пятое место по стране.

За сутки в из больниц выписалось еще 8 378 человек, общее число выздоровевших достигло 497 446.

С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 188 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 11 205 летальных случая.