Алтайский министр по ЧС оценил вклад Томенко в проведение Универсиады

Итоги участия Алтайского края в проведении Всемирной зимней универсиады – 2019 в Красноярске подвели на специальном круглом столе, который состоялся 18 апреля в госуниверситете. В знак признания заслуг региона ему на вечное хранение передали пять факелов Универсиады.

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Провел мероприятие заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко, ответственный за устранение чрезвычайных ситуаций. Именно он, к слову, участвовал в эстафете огня Универсиады в декабря 2018 года. Степаненко уверен, что наследие универсиады принесет нам не только много ярких воспоминаний, но и придаст нашей молодежи целеустремленность и готовность к новым, в том числе спортивным свершениям.

"За шесть лет молодой человек превращается в молодого специалиста. Любой юный спортсмен, готовясь к таким соревнованиям, мечтает попасть в сборную страны. Мы знаем, что делегация России была самой многочисленной не только по праву хозяев, но и по готовности принимать такие спортивные мероприятия. Мы понимаем: будущее – за сложившимся в нашей стране отношением к спорту, к нашим достижениям, за способностью реализовать наши амбиции. На Универсиаде сборная нашей страны завоевала 112 медалей. Алтайский край добавил в общую копилку российской сборной четыре награды. Уверен, что в дальнейшем количество наград, которыми спортсмены нашего края будут пополнять копилку российской сборной, будет только увеличиваться. У нас большие перспективы: создание министерства спорта Алтайского края – очень важный показатель того, как мы относимся к этому направлению", – считает Игорь Степаненко.

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По его мнению, ценный опыт также был получен при проведении в регионах России эстафеты огня Всемирной зимней универсиады. При этом заместитель председателя правительства Алтайского края подчеркнул, что этап эстафеты в Барнауле проведен на высочайшем организационном уровне, и это лишний раз подтвердило искреннюю сопричастность жителей Алтайского края к важнейшему спортивному событию.

"Полагаю, что наш регион – Алтайский край – не случайно был выбран для проведения этапа эстафеты огня: губернатор Виктор Томенко стоял у истоков подготовки Универсиады, строительства спортивных объектов и реализации большой государственной программы", – отметил Игорь Степаненко.

Отметим, что в Универсиаде в Красноярске принял участие только один спортсмен, представляющий Алтайский край. Им стала лыжница Яна Кирпиченко, завоевавшая в том числе золото в эстафете.