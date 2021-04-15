Алтайский министр сыграл в теннис с главой Минспорта РФ и помощником Путина

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев и его заместитель Максим Рябцев сыграли в Москве в настольный теннис с помощником президента РФ Игорем Левитиным и главой Минспорта РФ Олегом Матыциным. Алтайские чиновники приняли участие в чемпионате России по настольному теннису в качестве почётных гостей.

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Прочее Стало известно, где в Барнауле построят центр для настольного тенниса за 250 млн рублей

После партии, в которой неизвестно кто одержал победу, Алексей Перфильев подарил Игорю Левитину и Олегу Матыцину сувениры от федерации настольного тенниса Алтайского края.

Ранее в соцсетях появилась информация, что руководитель алтайского Минспорта в ближайшее время может покинуть свой пост и уехать на повышение в Москву. У Алексея Перфильева доверительные отношения с главой Минспорта РФ Олегом Матыциным. Оба занимались профессионально настольным теннисом. Также Алексей Перфильев много лет дружит с Игорем Левитиным, который возглавляет Федерацию настольного тенниса. Именно Левитин, по сведениям amic.ru, помог продвинуть кандидатуру Перфильева на должность главы Минспорта края в 2018 году.

Отметим, что Олег Матыцин прилетал в Барнаул в конце января 2020 года. По итогам его визита стало известно, что в городе к 2024 году построят центр для развития настольного тенниса. Центр для настольного тенниса в Барнауле стоимостью 250 миллионов рублей могут построить на месте пустыря по адресу ул. Малахова, 132, рядом со стадионом "Коммунальщик".

По словам чиновника, теннисисты Алтайского края регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому центр нужен как можно скорее. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета. Матыцин пообещал добиться, чтобы стройка началась уже в ближайшее время.