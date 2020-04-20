Алтайский Минздрав – о самоизоляции медиков и платных тестах на коронавирус. Видео
А также о возрасте заболевших и уехавших на заработки в Москву медиках
20 апреля 2020, 22:12, Никита Иванников
20 апреля в Барнауле прошел очередной онлайн-брифинг, на котором министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказали о последних событиях, связанных с распространением COVID-19 на Алтае.
Основные тезисы:
- Число зараженных коронавирусом, у которых болезнь будет протекать в тяжелой форме, вырастет в конце апреля – мае.
- Доплаты за работу с зараженными вирусом получат более 200 алтайских медиков.
- Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией. Там платят больше.
- В одной из частных клиник Барнаула сделали первые платные тесты на коронавирус.
- Смертность от рака, пневмонии и болезней сердца в Алтайском крае снизилась.
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