Алтайский Минздрав – о самоизоляции медиков и платных тестах на коронавирус. Видео

А также о возрасте заболевших и уехавших на заработки в Москву медиках

20 апреля 2020, 22:12, Никита Иванников

20 апреля в Барнауле прошел очередной онлайн-брифинг, на котором министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказали о последних событиях, связанных с распространением COVID-19 на Алтае.

Основные тезисы:

  • Число зараженных коронавирусом, у которых болезнь будет протекать в тяжелой форме, вырастет в конце апреля – мае.
  • Доплаты за работу с зараженными вирусом получат более 200 алтайских медиков.
  • Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией. Там платят больше.
  • В одной из частных клиник Барнаула сделали первые платные тесты на коронавирус.
  • Смертность от рака, пневмонии и болезней сердца в Алтайском крае снизилась.
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 22

Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 22

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