Алтайский Минздрав: повторное тестирование на коронавирус никто не отменял

Чтобы закрыть больничный после COVID-19, жителям Алтайского края по-прежнему нужно сдать два контрольных теста с отрицательным результатом. Об этом amic.ru рассказали в региональном Минздраве.

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Прочее "Знакомую после обеда обследуют". Роспотребнадзор опроверг отсутствие реагентов в клиниках

В социальных сетях, в частности в комментариях на странице губернатора Виктора Томенко в Instagram, жители края жаловались на то, что поликлиники якобы перестали делать повторные тесты и – при условии хорошего самочувствия – пациента выписывают с больничного и через 14 дней после даты проведения исследования с положительным результатом.

Ранее в алтайском Роспотребнадзоре объяснили, кто входит в число контактных лиц зараженного коронавирусом. По словам заместителя руководителя ведомства Ульяны Калининой, это члены семьи заболевшего и коллеги по работе, которые находятся в одном кабинете. Люди из числа контактных обследуются на 8-10 день. Обязательные тесты делают пациентам с внебольничной пневмонией, лицам 65+, медицинским работникам, которые имеют риск заражения.