Алтайский Минздрав просит не получать льготные лекарства впрок

Минздрав Алтайского края обратился к жителям региона с просьбой отказаться от получения льготных лекарств впрок.

Ведомство поясняет, что в канун праздников участилось число случаев, когда пациенты просят лечащих врачей оформлять рецептурные бланки на несколько месяцев вперед.

Опасаясь остаться без важного лекарства в новогодние каникулы, население стремится заранее его получить. Такое поведение несет в себе угрозу, что кому-то лекарства может попросту не хватить, утверждают в региональном Министерстве здравоохранения.

"Для обеспечения льготников в начале 2020 года, в декабре-январе, будет осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму более чем 340 млн рублей, – проинформировали в ведомстве. – Это медикаменты для лечения больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями нервной системы".

В 2019 году в Алтайском крае получателями препаратов по федеральным льготам стали 88 тысяч человек на сумму 674 млн рублей, по региональным – 88 тысяч человек на сумму 269 млн руб.