"Алтайский моторный завод" задолжал более 300 работникам 5,5 млн рублей

Фото: colonka.ru

Долг по заработной плате в размере более 5,5 миллиона рублей погасил перед 316 сотрудниками АО "Алтайский моторный завод", сообщили в краевой прокуратуре.

Новости

Прочее Алтайский моторный завод задолжал сотням работников более 5 млн рублей

Надзорное ведомство проверило на предприятии исполнение трудового законодательства в части своевременности оплаты труда и установило, что такая задолженность перед сотрудниками образовалась за июль текущего года.

В отношении руководителя предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Также в адрес руководителя завода было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан. Сейчас задолженность по заработной плате в размере перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Отметим и то, что в этом году уже сообщалось о долгах по зарплате перед сотрудниками указанного предприятия.