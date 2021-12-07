Алтайский омбудсмен рассказал, как решить проблему с питьевой водой в барнаульском посёлке

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин считает, что проблему с некачественной водой в посёлке Сибирская долина нужно решать за счёт бюджетных средств. Также омбудсмен полагает, что правоохранители не должны привлекать к ответственности жителей посёлка, недавно устроивших акцию протеста, основываясь только на формальных признаках. Свою точку зрения Ларин высказал в ходе пресс-конференции, прошедшей 7 декабря.

"Мы, конечно, в курсе того, что происходит в Сибирской долине с обеспечением качественной водой. Более того, мы в курсе того, что происходит в Алтайском крае. К сожалению, наверное, сотни тысяч жителей сегодня не получают качественную питьевую воду, как и жители Сибирской долины. Это из серии тех обращений и жалоб, которые не разрешаются в полной мере ввиду серьёзной бюджетной затратности. Это именно системные жалобы", – резюмировал региональный омбудсмен.

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Он добавил, что в крае действует программа по обеспечению жителей безопасной и качественной питьевой водой. На её реализацию в течение пяти лет должно быть направлено 4,75 млрд рублей. В 2021 году было выделено свыше 1,2 млрд рублей: "Надеюсь, что при нашем вмешательстве, с помощью властей города и водоснабжающей компании удастся эту проблему решить и получить воду. Но предоставление качественной воды там требует совсем других решений. Мы будем держать это на контроле".

Отдельно Ларин остановился на привлечении к административной ответственности жителей посёлка, вышедших на "фотосессию" с плакатами. Ранее полицейские привлекли к административной ответственности одного из организаторов мероприятия, выписав штраф в размере 15 тысяч рублей. Ещё один участник, будучи несовершеннолетним, получил предупреждение. После того как в ситуацию вмешалась детский краевой омбудсмен Ольга Казанцева, прокуратура обжаловала это решение.

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"Хотелось бы пожелать, чтобы решения судов не носили только формальный характер и основывались только на букве закона, а изучались все обстоятельства дела. Конечно, нам сложно сказать – мы не следователи и не разбирались в сути проблемы привлечения этого несовершеннолетнего к административной ответственности, какие там обстоятельства были? Но то, что ситуация требует повышенного внимания, – это факт. Будем за ней следить", – подчеркнул Ларин.