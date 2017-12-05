Алтайский пенсионер выиграл почти полмиллиона рублей в телешоу "Стена"

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Пенсионер из алтайского города Камень-на-Оби Александр Исаев выиграл в телешоу "Стена" около полумиллиона рублей. Эфир передачи вышел в минувшую субботу, 2 декабря, на канале "Россия 1", пишет "Катунь 24".

Шоу "Стена" является новым проектом Андрея Малахова, в котором ведущий задает участникам вопросы из разных областей знаний, а каждый правильный ответ приносит участникам деньги. По словам организаторов, это шоу, в котором хорошие люди могут выиграть хорошие деньги.

В седьмом выпуске "Стены" участвовали 61-летний Александр Исаев и его 16-летняя внучка Екатерина Беляева. В эфире шоу показали сюжет о жизни алтайского пенсионера. В ролике рассказывалось, что мужчина работал шофёром и увидел, как дети пешком ходят в школу 5 км по сложному пути. Тогда он начал подвозить учеников абсолютно бесплатно. Добрая история заинтересовала организаторов шоу.

В результате пенсионер с внучкой выиграли в "Стене" 476 тыс. рублей. В начале шоу мужчина отметил, что планирует потратить выигрыш на обучение внучки.