Алтайский пенсионер выиграл в лотерею дорогой автомобиль

Алтайский пенсионер Виктор Асеев выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Розыгрыш 1272 тиража "Русского лото" проводился 24 февраля, мужчина смотрел трансляцию по телевизору.

Виктор Асеев так волновался, когда в его билете осталось одно незачеркнутое число (37), что не услышал, когда ведущий достал нужный бочонок. На следующий день он проверил билет в месте покупки и узнал, что выиграл машину, о которой давно мечтал.

Как сообщили в пресс-службе "Столото", Виктор Асеев играет в лотерею не первый год и даже коллекционирует все билеты без выигрыша. Новая машина – хорошее подспорье для пенсионера, который увлекается рыбалкой и разведением скота.

Напомним, ранее жители Алтайского края выигрывали в лотерею солидные призы. Так, в 2016 году 65-летний бийчанин Валерий Безменов выиграл квартиру. В том же году барнаулец выиграл 8,7 миллиона рублей (возраст и имя победителя организаторы оставили в секрете). Самый крупный выигрыш был в 2018 году: барнаулец стал обладателем 232 млн рублей в 217-м тираже лотереи "Гослото "4 из 20".