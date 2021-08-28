Алтайский пловец Роман Жданов установил мировой рекорд и взял золото Паралимпиады
150 метров он преодолел за 2 минуты 12,17 секунды
28 августа 2021, 19:10, Илья Звягинцев
Алтайский пловец Роман Жданов завоевал золото Паралимпиады на дистанции 150 метров. Он установил мировой рекорд, показав результат 2 минуты 12,17 секунды.
Отечественный параатлет опередил израильтянина Ами Омера Дадаона и японца Такаюки Сузуки.
Это уже второе золото Жданова. Ранее он завоевал высшую награду на дистанции 50 метров брасом. Тогда он также установил мировой рекорд.
Президент России Владимир Путин поздравил Жданова с золотой медалью и мировым рекордом, который пловец установил на дистанции 50 метров брассом.
В неофициальном медальном зачёте Россия на данный момент занимает третье место.
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