Алтайский полицейский отвез на машине домой сбитого им же пешехода

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Служебную проверку назначили по факту ДТП с участием полицейского в Горно-Алтайске, из-за которого пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По предварительной информации, полицейский отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, будучи в отпуске, сбил 56-летнего пешехода на нерегулиремом пешеходном переходе. При этом страж порядка находился на личном автомобиле. После столкновения полицейский оставил место ДТП и отвез пострадавшего домой. На следующий день мужчина с травмой ноги, которую он получил при аварии, обратился за помощью в больницу. Госпитализация ему не потребовалась.

В данный момент в отношении полицейского составлен административный протокол по факту оставления места ДТП, участником которого он являлся.

В рамках проверки будут выяснены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законом.