Алтайский рецидивист похитил из магазина 54 тысячи рублей

Неоднократно судимый 33-летний житель села Ивановка Курьинского района похитил из магазина 54 тысячи рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

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Прочее У жителя алтайского села изъяли самодельное оружие

В ночь на 12 ноября мужчина проник в здание, взломав монтировкой два навесных замках и один внутренний. При этом магазин оборудован охранной сигнализацией, но она не сработала. Кроме денег, которые лежали в картонной коробке, злоумышленник ничего не забрал.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого и через несколько дней задержали его в Рубцовске. Все похищенные деньги, по словам задержанного, он потратил на отдых, еду и алкоголь.

Злоумышленника заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба". Известно, что весной этого года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления.