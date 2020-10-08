Алтайский рецидивист вез марихуану в автомобильных чехлах
По словам задержанного, наркотики мужчина собирался употреблять сам
8 октября 2020, 13:59, Илья Звягинцев
В Алтайском крае задержали 33-летнего мужчину, который перевозил наркотики в автомобиле. Об этом рассказали в региональном МВД.
"Владелец легкового автомобиля, услышав просьбу сотрудников полиции показать содержимое багажника, заметно занервничал. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили в отсеке для запасного колеса вещество растительного происхождения. Растительная масса лежала и в чехлах для сидений", – говорится в сообщении.
Эксперты установили, что это марихуана массой 456 граммов.
Ранее судимый мужчина заявил, что коноплю он нарвал для личного пользования. Возбуждено уголовное дело.
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