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Алтайский рецидивист вез марихуану в автомобильных чехлах

По словам задержанного, наркотики мужчина собирался употреблять сам

8 октября 2020, 13:59, Илья Звягинцев

В Алтайском крае задержали 33-летнего мужчину, который перевозил наркотики в автомобиле. Об этом рассказали в региональном МВД. 

"Владелец легкового автомобиля, услышав просьбу сотрудников полиции показать содержимое багажника, заметно занервничал. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили в отсеке для запасного колеса вещество растительного происхождения. Растительная масса лежала и в чехлах для сидений", – говорится в сообщении. 

Эксперты установили, что это марихуана массой 456 граммов. 

Ранее судимый мужчина заявил, что коноплю он нарвал для личного пользования. Возбуждено уголовное дело.

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