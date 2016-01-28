Алтайский селянин, укравший спиртное, прятался от полицейских в диване

Полицейские задержали 23-летнего жителя Косихинского района, обвиняемого в краже трех бутылок спиртного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что парень приехал в гости к своим знакомым в Барнаул. У друзей закончился алкоголь, тогда гость решил сходить в магазин. В ближайшем продуктовом магазине он открыто похитил три бутылки алкогольных напитков. Сумма причиненного ущерба составила около двух тысяч рублей.

Приехавшие по вызову полицейские в кратчайшие сроки смогли разыскать подозреваемого. Молодого человека стражи обнаружили в квартире знакомых злоумышленника. Во время приезда сотрудников полиции подозреваемый попытался спрятаться от полицейских в диване, где его нашли, а затем задержали.