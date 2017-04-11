Алтайский школьник принял участие в орнитологической смене лагеря "Артек"

Семиклассник Никита Чухлов, воспитанник школьного лесничества "Хранители леса" из Егорьевского района, вернулся из международного лагеря "Артек". Там Никита не просто отдыхал, а был участником профильной смены по орнитологии. Наблюдения за птицами — сфера научных интересов юного исследователя. "Изучение семейства совиных на территории заказника "Егорьевский" — работа Никиты была признана одной из лучших на конкурсе Минприроды и экологии РФ "Твоя природа", а автор награжден путевкой в детский лагерь.

"Очень понравилось участвовать в проведении конкурса по спортивной орнитологии. Отряд был поделен на группы, ребятам выдали бинокли, каждая группа, доходя до поста, получала задание. На моем посту для ребят задание было такое: обнаружить как можно больше птиц и определить их. За каждый правильно определенный вид команда получала 2 балла. Я выступал в роли эксперта, и мне очень понравилось", — рассказал Никита.

Никита также принял участие в съемках видеосюжета о работе орнитологической смены.

"Конечно, мне очень понравилось участвовать в съемке фильма. Если честно, это мой первый опыт. А когда я увидел себя, меня переполнила гордость и радость. Ведь ребят было много, а выбрали именно меня. Я был счастлив", — поделился впечатлениями Никита.

Никита Чухлов — активный участник школьного лесничества "Хранители леса". Вместе с другими ребятами природоохранного объединения он изучает природу родного края, активно сотрудничает со специалистами лесного предприятия "Лебяжье-Лес" (входит в ЛХК "Алтайлес"), вместе с которыми изучает жизнь леса, участвует в акциях по восстановлению сосновых боров, проводит исследования, сообщает пресс-служба "Алтайлеса".