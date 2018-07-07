Алтайский военный не разрешает своему больному ребенку лечиться

Мальчик из Череповца с диагнозом ДЦП не может отправиться на лечение в Китай, поскольку разрешение на вылет не дает отец ребенка, сообщает "35 медиа".

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Как сообщается, родители Егора разведены. Им предложили курс лечения, который больной ребенок мог бы пройти в Барнауле. Однако отец ребенка не дал на это денег, решив, что покупка автомобиля является более выгодным вложением денег.

С тех пор лечением сына Светлана занимается одна. За пять лет они объездили все российские центры для больных ДЦП. За это время женщина вышла замуж. Тогда бывший муж решил лишить ее и алиментов, пишет издание.

Все это время реабилитация мальчика не прекращалась. Сейчас у семьи появилась возможность пройти почти трехмесячное лечение в Китае. Собрать почти всю необходимую сумму для этого помогли неравнодушные люди. Но женщина столкнулась с другой проблемой - бывший муж не дает согласие на выезд ребенка за границу.

Мужчина не верит, что его экс-супруга везет мальчика лечиться. Он требует "доказательств", но ни слова женщины, ни официальные документы не убедили алтайского военного дать разрешение.

Теперь в ситуации будет разбираться суд. Как рассказала мама мальчика, заседание назначено на 17 июля. Оно состоится в городе Камень-на-Оби Алтайского края, так как именно там живет и защищает Родину отец ребенка.