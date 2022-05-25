Алтайское дерево и «тот самый диван»: чем интересны новые мебельные отделы ТВК «Гранд Арена»

В ТВК «Гранд Арена» открылись 12 новых отделов мягкой и корпусной мебели. Среди новых интересных арендаторов — Pro design, Ardoni и Holz (они запустились в апреле), а также Prodivani, «Много мебели» и DivanBoss, которые открылись в начале весны 2022 года. Расскажем о них подробнее.

Диван, сделанный с любовью

Салон мебели DivanBoss — это отдел с безупречным сервисом, приветливыми продавцами и отличным выбором. В России около 160 салонов DivanBoss, и главная задача этой компании — показать, что значит мебель, сделанная с любовью.

В июне 2016 года команда профессионалов поставила амбициозную цель сделать лучший диван в мире: красивый, качественный, недорогой и доступный большинству семей. Летом 10 июня 2019-го новый диван BOSS увидел свет. Все ожидания оправдались и уже к середине августа стало понятно, что компании удалось создать по-настоящему массовый продукт. Возможно именно у них вы найдёте «тот самый диван».

Мебель DivanBoss

Дверь из дерева алтайских лесов

Тем, кто ищет себе двери, в «Гранд Арене» тоже найдётся на что посмотреть. Стоит обратить внимание на отдел фабрики дверей «Алталия». Двери этой фабрики изготавливают из массива натуральной сосны и берёзы, произрастающих в лесах Алтая. Сырью свойственна абсолютная экологическая чистота и естественная красота текстуры. Изделия рассчитаны на длительный срок службы. Они обеспечивают защиту от шума и сквозняка, легко открываются и закрываются.

Также покупатели «Гранд Арены» могут оценить качество и стиль дверей в отделе Dvernoy. Это одна из самых динамично развивающихся компаний по продаже входных, межкомнатных дверей и пластиковых окон в Алтайском крае. Dvernoy внимательно следит за трендами интерьерной моды, предлагая новые материалы и услуги, например, двери с итальянской ковкой, стеклянные и раздвижные двери.

Двери фабрики «Алталия»

Аксессуары для пола и потолка

Также в ТВК «Гранд Арена» работает магазин «Плинтус Холл». Это федеральная специализированная сеть магазинов аксессуаров для напольных и стеновых покрытий. Первый магазин «Плинтус Холл» был открыт в 2013 году, а сегодня сеть насчитывает 38 торговых точек в 19 городах России. Тем, кто затеял глобальный ремонт, стоит зайти и присмотреться к ассортименту этого магазина. Здесь широкий ассортимент профилей и огромное многообразие цветов, текстур и оттенков по принципу «всё в одном месте». Профили для плитки, профили ГОСТ, плинтусы, пороги, отделочные углы, галтели и многие другие товары.

Двери фабрики Dvernoy

Опыт и знания лучших мастеров

Фабрика мебели Ardoni делает современную и практичную мебель. В ней сосредоточены новейшие разработки и технологии, совмещённые с опытом и знанием лучших мастеров в производстве. Получается мебель с изысканным дизайном и исключительной функциональностью.

Магазины «Алталия», Dvernoy, Pro design, Ardoni, Holz, «Плинтус Холл», Lazurit, Prodivani, «Фабрика дверей», «Много мебели», DivanBoss уже готовы принять покупателей по адресу Павловский тракт, 180. Также в ТВК «Гранд Арена» ожидается открытие отдела «Новый стиль».

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена»

Адрес: Павловский тракт, 180

Время работы 10:00-20:00

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