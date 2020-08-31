Алтайское Минприроды проверит озеро, в котором гибнет рыба

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края проверит информацию о загрязнении озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

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Руководитель Минприроды Владимир Попрядухин поручил экологическому инспектору разобраться в причинах сложившейся ситуации. Специалист уже выехал на место.

Как ранее писал amic.ru, местные жители пожаловались, что на водоеме уже несколько дней стоит едкий запах краски, а весь берег усеян мертвой рыбой.

Озеро Горькое-Перешеечное посещают туристы, чтобы купаться и принимать лечебные грязи. Их считают полезными для нервной и пищеварительной систем, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.