Алтайское молоко двух производителей не прошло одну проверку в Роскачестве

Роскачество в рамках масштабного исследования проверило пастеризованное молоко российского производства с жирностью 3,2 % и выше. "Это самый популярный вид молока, доля продаж которого в общем количестве составляет 38 % от всего молока, реализуемого в рознице", - отметили в ведомстве.

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Молоко было закуплено во всех регионах России. Всего - 90 торговых марок. Исследовалось проводилось по 26 параметрам качества и безопасности. Стоимость молока на момент закупки составила от 33,11 до 203 рублей за литр.

По результатам испытаний продукция 21 торговой марки сможет претендовать на российский Знак качества.

Что касается алтайского молока, то, как показали результаты, в СФО в составе продукции двух торговых марок - "Алтайская буренка" и "Белый замок" (Алтайский край) - было обнаружено сухое молоко. В "Белом замке" также выявлено наличие следов антибиотиков. Причем, всего Сибирь представляли 13 торговых марок. Таким образом, в молоке остальных 11 производителей сухого молока не обнаружено. Отмечается, что только в СЗФО в молоке вообще не было найдено сухого "собрата".

"Хотя добавление сухого молока пока не является нарушением законодательства, товары, в которых обнаружено сухое молоко, не смогут претендовать на российский Знак качества", - пояснили в Роскачестве.

Среди достоинств алтайского молока указаны следующие показатели: достаточное количество белков и жиров, молоко хорошего качества, пастеризованное, не содержит растительных жиров, высокая органолептическая оценка.

Также Роскачество распределило исследованное молоко по нескольким категориям, выдав баллы - от 0 до 5 (5 - самая высокая оценка).

"Общая оценка по всему исследованию": "Алтайская буренка" (2,34 балла), "Белый замок" (3,31)

"Безопасность": "Алтайская буренка" (2,5 балла), "Белый замок" (4,43)

"Антибиотики и микотоксины": "Алтайская буренка" (0 баллов), "Белый замок" (3,86)

"Показатели фальсификации": "Алтайская буренка" (0 баллов), "Белый замок" (0)

"Органолептические и физико-химические показатели": "Алтайская буренка" (4,36 балла), "Белый замок" (4,36)