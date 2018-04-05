Алтайское УФАС подозревает барнаульский комбинат в "молочном демпинге"

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении трех закупщиков сырого молока, работающих в Усть-Калманском районе. В их действиях выявлены признаки заключения соглашения, приводящего к установлению и поддержанию закупочных цен на данную продукцию. В числе "подозреваемых" — АО "Барнаульский молочный комбинат", ИП Шаталов и ИП Жуков.

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К антимонопольщикам обратились владельцы личных подсобных хозяйств из 16 районов края с жалобами на существенное снижение уровня закупочных цен на сырое молоко в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба управления.

УФАС запросило у закупщиков и крупных молочных компаний края данные о действующих закупочных ценах, а также об экономическом обосновании установленных цен. По результатам анализа поступившей информации в настоящее время у антимонопольной службы возникли вопросы к трем молокосборщикам – АО "Барнаульский молочный комбинат", ИП Шаталов и ИП Жуков, закупающим молоко в Усть-Калманском районе.

Как показала предварительная проверка, в декабре-январе у всех трёх закупщиков действовала цена в 17 рублей, а в феврале на территории района произошло снижение закупочных цен за литр сырого молока. Причем все закупщики цену снижали одновременно: в одни и те же даты с установлением одинаковых закупочных цен. Так, с 1 февраля все трое установили цену в 16 рублей, а в последующем, с 16 февраля, два ИП снизили цену до 15 рублей.

При этом установлено, что индивидуальные предприниматели сдают молоко на ООО "Усть-Калманский маслосырзавод" по разнящимся в 50 копеек базовым ценам, а АО "Барнаульский молочный комбинат", являясь крупным перерабатывающим предприятием, использует схемы закупа молока как напрямую у населения, так и через юрлиц, в связи с чем несёт отличающиеся от ИП затраты на закуп сырья.

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Поэтому, по предварительным оценкам управления, одномоментное снижение и установление одинаковых закупочных цен свидетельствует о том, что предприниматели отказались от самостоятельной ценовой политики. В данном обстоятельстве усматриваются признаки нарушения ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции". Рассмотрение дела назначено на 26 апреля.

По результатам мониторинга в 7 районах края - Усть-Пристанском, Новичихинском, Третьяковском, Локтевском, Каменском, Троицком и Краснощековском - также зафиксировано снижение цены, однако признаков сговора не установлено. В данных районах сборщики молока производили различные доплаты населению, исходя из объема и качества сдаваемого молока. Кроме того, одной из причин снижения цены на молоко стало понижение закупочных цен заводами-переработчиками и иными посредниками, которое, по информации УФАС, связано в том числе с необходимостью поддержания рентабельности производства.

В настоящее время продолжаются проверки рынка закупа молока в Змеиногорском, Поспелихинском, Егорьевском, Родинском, Чарышском, Угловском, Волчихинском и Алейском районах.