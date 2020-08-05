Алтайского бандита осудили в Новосибирске за два давних убийства

Новосибирский районный суд признал жителя Алтайского края виновным в двух убийствах из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следователи доказали, что 53-летний подсудимый в 2001 году в Барнауле дважды выстрелил в голову человеку, чтобы завладеть его деньгами в размере 15 тысяч долларов.

"После того как мужчина подъехал на своем автомобиле Mercedes к заранее оговоренному месту, злоумышленник, используя эффект неожиданности, сел на заднее сиденье транспортного средства и из пистолета произвел два выстрела в голову потерпевшего. Забрав денежные средства в размере 15 тысяч долларов США, он отбуксировал автомобиль "валютчика" в район одного из заводов города, после чего скрылся, воспользовавшись похищенным по своему усмотрению", – уточнили правоохранители.

Спустя два года в лесном массиве села Кольцово в Новосибирской области бандит произвел еще один смертельный выстрел. Мотивом к совершению убийства стало нежелание выплачивать долг в размере 240 тысяч рублей. Для сокрытия следов преступления он закопал тело погибшего в лесу.

С учетом предыдущих преступлений – создание банды, разбойные нападения и убийства – мужчину приговорили к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.