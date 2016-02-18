Алтайского губернатора просят отложить введение соцнорм на электричество
С просьбой не вводить пока данную соцнорму выступила фракция "Единая Россия" в АКЗС
Депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании обратились к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой отложить введение в регионе соцнормы на электричество, сообщает пресс-служба фракции.
"Мы просим Александра Богдановича обратиться в правительство РФ и донести позицию наших избирателей. Жители Алтайского края не готовы к переходу на социальную норму. Введение новых "правил игры" в текущей экономической ситуации вызовет у населения беспокойство за свои доходы. Считаем, что переход на соцнорму в этом году необходимо отложить", – объяснил руководитель фракции "ЕР" в АКЗС Борис Трофимов.
При этом в "ЕР" подчеркивают, что поддерживают действия администрации региона по выполнению комплекса мер, направленных на реализацию стратегических задач социально-эконом
Читайте также: Путин призвал отложить введение соцнорм на услуги ЖКХ
Введение соцнормы на электричество ("энергопаек") предполагает оплату по более высокому тарифу при расходовании электроэнергии сверх установленного базового лимита.
Фото: prokopievsk.ru