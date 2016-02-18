Алтайского губернатора просят отложить введение соцнорм на электричество

Депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании обратились к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой отложить введение в регионе соцнормы на электричество, сообщает пресс-служба фракции.

"Мы просим Александра Богдановича обратиться в правительство РФ и донести позицию наших избирателей. Жители Алтайского края не готовы к переходу на социальную норму. Введение новых "правил игры" в текущей экономической ситуации вызовет у населения беспокойство за свои доходы. Считаем, что переход на соцнорму в этом году необходимо отложить", – объяснил руководитель фракции "ЕР" в АКЗС Борис Трофимов.

При этом в "ЕР" подчеркивают, что поддерживают действия администрации региона по выполнению комплекса мер, направленных на реализацию стратегических задач социально-эконом ического развития Алтайского края в контексте выполнения основных положений указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, обеспечению устойчивого развития экономики края, социальной стабильности.

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Введение соцнормы на электричество ("энергопаек") предполагает оплату по более высокому тарифу при расходовании электроэнергии сверх установленного базового лимита.

Фото: prokopievsk.ru