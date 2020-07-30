Алтайского коммуниста могут оштрафовать за ролик против поправок в Конституцию

В отношении представителя алтайского отделения КПРФ возбудили административное дело за съемки ролика против поправок в Конституцию. Об этом отделение партии рассказало в своем Telegram-канале "КПРФ Алтай official".

"Полиция решила нашу съемку квалифицировать как проведение публичного мероприятия. Коммуниста Виктора Юркина вызывают в полицию для вручения протокола в связи с нарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 20.2 КОАП РФ: нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", – сообщают коммунисты.

Наказание по данной части статьи – административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы сроком до сорока часов. При этом несанкционированную акцию предъявить участникам нельзя, уверены коммунисты, поскольку съемка проходила на территории гайд-парка.