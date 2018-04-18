Алтайскому краю предрекли серьезные пожары уже в мае из-за жаркой погоды

Серьезные пожары в лесах Алтайского края могут возникнуть в мае из-за жаркой погоды. Об этом журналистам рассказали в управлении лесами Минприроды Алтайского края на брифинге 12 апреля, который был посвящен началу пожароопасного сезона.

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Прочее Пожароопасный сезон объявлен в Алтайском крае с 12 апреля

Первый пожар уже был зафиксирован в Лебяжинском лесничестве. Возгорание произошло на площади 0,5 га по вине человека. И только благодаря своевременному обнаружению и быстрому реагированию специалистам удалось не допустить распространения огня на большую территорию.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Черных заверил журналистов, что Алтайский край вошел в пожароопасный сезон в полной готовности. При этом прогнозы на апрель относительно благоприятны - благодаря низким температурам и количеству осадков обострения пожароопасной ситуации не ожидается. Зато май обещает быть "жарким".

"В настоящее время подразделения лесной охраны по краю приведены в состояние повышенной готовности, дежурство на лесопожарных станциях ведётся круглосуточно", - сказано в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в 2017 году за пожароопасный период было ликвидировано 229 лесных пожаров на общей площади 165 га. Общий налет воздушными судами для проведения разведки лесопожарной обстановки и координации действий наземных служб, в том числе мониторинг приграничной территории с Республикой Казахстан, составил 300 часов. С воздуха было обнаружено и потушено 40 лесных пожаров.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе пресс-конференции отметил, что силы и средства, ответственные за пожарную безопасность в Алтайском крае, находятся в повышенной готовности, подготовлены планы пожаротушения по более чем 30 лесным массивам.