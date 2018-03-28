Алтайскому краю предрекли ураганы, шквалы и град

Алтайский край вошел в список 30 российских регионов, в которых в этом году ожидаются шквалы, ураганы и град. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр "Антистихия".

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Прочее Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи

Отмечается, что в последнее время возрастает число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

90 миллионов россиян живут в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах.

Таким образом, вероятность ЧС при опасных метеоусловиях прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа).