Алтайскую больницу, где произошла вспышка COVID, готовят к заключительной дезинфекции

Центральную районную больницу Михайловского района готовят к заключительной дезинфекции, сообщили в оперативном штабе Алтайского края.

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Прочее Летальность от коронавируса в Алтайском крае ниже, чем в России

На данный момент в медучреждении выявлено 20 случаев заражения COVID-19. Первично по клиническим показаниям специалисты выявили двух пациентов в терапевтическом и реанимационном отделениях. В дальнейшем зафиксировали и остальные случаи заболевания.

Как сообщили в Минздраве Алтайского края, в связи с этим проводится максимальная выписка пациентов, а отделение терапии не принимает новых больных. На этот период госпитализация осуществляется в Волчихинскую ЦРБ.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 19 июня в медучреждении пройдет заключительная дезинфекция, после чего стационар начнет работу в прежнем режиме, а медицинскую помощь будут оказывать врачи с отрицательными тестами на коронавирус.

Ранее amiс.ru сообщал, что из-за вспышки COVID-19 в Михайловской ЦРБ пациенты вынуждены ездить в другой район. Отмечалось, что вирус в медучреждение попал 15 июня, когда в реанимацию поступил зараженный пациент. После этого больницу закрыли на карантин.

По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 3078 случаев заболевания коронавирусом и 45 смертей.